Kaheraudne on ikkagi kaheraudne

Avamängus Läti vastu tegid oma töö hindele «5» ära kaks meest: diagonaalründaja Oliver Venno (21 punkti, efektiivsus +18) ja keskblokeerija Ardo Kreek (15 p, +13). Ent paraku ei ringle ütlus, et «tempomehed mänge ei otsusta» volleringkondades ilmaasjata. Sest üldjuhul see lihtsalt nii on.