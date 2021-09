Rapla peatreeneri Lluis Riera sõnul jäi Sa’eed silma sellega, et tema tegutsemisel ja eestvedamisel põhimängujuhina pääses meeskond Saksamaa Bundesligasse. «Sa’eed on hea kaitsemängija, eriti pick and roll’i situatsioonides. Tahame Rapla meeskondliku töö üles ehitada heale kaitsemängule. Tema plussiks on kindlasti ka tiimi tunnetus. Usun, et ta oskab leida lahendusi, mis on kogu meeskonnale kasulikud,» sõnas peatreener.