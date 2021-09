Teppan: midagi teha pole, meie hammas lihtsalt ei hakanud Saksamaale peale

«Sakslased mängisid hästi. Nad olid värsked ning alustasid jõuliselt ja enesekindlalt. Neil oli algusest peale mõnus ning kuigi me natukene suutsime vastu punnida, siis täna polnud see päev, kus meie energiatase oleks nii kõrgel, et sellise vastusega lõpuni mängida,» sõnas Eesti parimana 15 punkti toonud Teppan.

«Sakslased mängisid enesekindlalt ja nende blokk-kaitse toimis. Geimi keskel mingi paari punktiga ette ning seda siis kas hoiti lõpuni või isegi kasvatati. Midagi pole teha, täna lihtsalt ei hakanud meie hammas nende peale lihtsalt,» jätkas pommitaja.

Teppani juttu toetab ka statistika: Eesti tegi avageimis kõigest ühe omavea, kuid isegi sellest ei piisanud, et sakslastele vastu saada. Seisult 15:12 lükkasid nelja aasta tagused EM-hõbemedalistid lihtsalt järgmise käigu sisse ning purjetasid 25:19 geimivõiduni.

«Võib-olla läks eile sinna viite geimi liiga palju energiat? Ei tunnetanud, et suutnuks kaks tundi järjest läbi seina minna. Sellest on muidugi kahju, sest publik oli saalis ja kõik oli äge, aga kahjuks ei olnud seda sisemist värki täna. Aga vastane mängis hästi ning nukrutsema ei jää,» jätkas Teppan.

Kui otsida midagi positiivset, siis täna sai Eesti vähemalt stardipakkudelt hästi minema, pestes nõnda endalt maha aeglaste alguste tõttu suve esimeses pooles külge saadud diiselmootori nime.

«Eile saime [Slovakkia vastu kolmandas geimis] oma mängu tõesti käima ja kuigi täna polnud seis kõige ilusam, siis mängu voolavus oli enam-vähem,» leidis 29st tõstest 11 maha virutanud diagonaalründaja ning jõudis seejärel taas tasemevaheni.

«Teatud asetustes jäime me lihtsalt kinni ja tipptasemel sellest piisabki. Meie polnud just kõige teravamad ning Saksamaa oli enda kohta päris terav. Nii tulebki see suurem vahe sisse, aga ma ei usu, et me iga kord niimoodi neilt sisse saaks,» jätkas Teppan.

Pärast Slovakkia mängu tunnistas pommitaja, et Läti kaotusele järgnenud kaks vaba päeva mõjusid mentaalselt rusuvalt, kuna allajäämist tuli nelja seina vahel seedida. Kas nüüd, mil samuti ootab mehi ees üks puhkepäev, seda ohtu pole?

«Ei, kindlasti mitte. Kotil ja kotil on ikkagi vahe. Mitte, et hea meelega tänase kaotusega lepiks, aga vahel tuleb olla realist ja kiita ka vastast. Saksamaa oli täna okei. Me ise pidanuks 110 või enamgi protsenti mängima, et täna üldse võidu või isegi geimi lõhna oleks tunda. Selles mõttes pandi [meile täna] üsna kindlalt,» sõnas Teppan ning lubas, et teisipäeval Horvaatia vastu minnakse platsile igal juhul võitlema.