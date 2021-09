VIDEO ⟩ Kert Toobalit asendav Robert Viiber: neid saapaid on raske täita, aga annan endast parima

Viiber raputas kaotuses nii endale kui ka kaaslastele tuhka pähe. Otsustavatel hetkedel tehti tema sõnul liiga palju enda vigu. «Teada oli, et vastane on väga tugev, kuid pusisime nendega geimi keskpaikadeni ilusti. Seejärel tulid servimõõnad sisse, kus me vastu ei saanud. Samuti jäi rünnakutel lahendamata, oli see siis minu või ründajate viga. Sellise klassiga meeskonna vastu ei tohi neid juhtuda,» alustas Eesti koondise sidemängija.