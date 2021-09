Bottas rikkus Mercedese soovitusi ning tegi Hamiltoni elu ärevaks

Tavaliselt tehakse sääraseid käike, et võtta enda nimele kiireim ringiaeg ning sellega kaasnev lisapunkt. Soomlasel seda aga ei lubatud teha. Bottasele anti juhised, et ta ei tohi meeskonnakaaslaselt Lewis Hamiltonilt seda punkti ära röövida.

Mercedese õnneks ja töörahu huvides oli Hamiltonil täpselt aega, et viimasel ringil see lisapunkt tagasi enda nimele kirjutada. Bottas kinnitas pärast võistlust, et ta ei plaaninud tegelikult kiireimat ringiaega enda nimele võtta, kuid ta ei suutnud lihtsalt piisavalt pidurdada.