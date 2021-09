Tänak: minu asi on lihtsalt sõita ja loota, et auto koos püsib

Meenutagem siinkohal põgusalt, et Musta Mandri MM-etapp osutus Lõuna-Korea autotootja jaoks täielikuks õudusunenäoks. Dani Sordo masinal tuli kolmandal kiiruskatsel ratas alt, Tänakul oli vihma käes probleeme uduseks läinud esiklassiga, mistõttu tuli eestlasel katsel koguni seisma jääda.

Ent need hädad polnud võrreldavad Thierry Neuville'i saatusega. Belglasel tuli katkestada viimase päeva hommikul, kui tema i20 parem-tagumine-vedrustus lihtsalt üles ütles. Sealjuures ringlevad jutud, et seda lihtsalt ei vahetatud mehaanikute poolt.

Seega kui ralliportaal DirtFish Tänakult uuris, kas nende meeskond on järjekordseks karmiks kruusaralliks valmis, kostis saarlane: «Me kindlasti õppisime midagi sellest probleemist, mida Theirry Keenias koges.»

«See oli veidi õnnetu, ent samas ka kummaline vahejuhtum, et nõnda läks, kuid loodetavasti on meeskond leidnud mingisugusegi lahenduse sellele. Lõppude lõpuks on ju nii, et iga tagasilöök aitab sind edasi ning loodetavasti me edasi ka liikusime,» jätkas Tänak.

Ott Tänak Keenia MM-etapil. FOTO: Hyundai Motorsport

Akropolises tuleb kõikidel Hyundai meestel kasutada sama vedrustust, mis Keenias. Meeldib see neile või mitte. «See on midagi, mille osas pole minul isiklikult mitte midagi teha. Minu asi on lihtsalt sõita ning sõrmed ristis loota, et see koos püsib,» oli Tänaku juba tuttavaks saanud vastust potentsiaalsele murekohale.

Kui osade sõitjate jaoks on kaheksa-aastase pausi järel MM-kalendrisse lisandunud Akropolise võidukihutamine täiesti uus, siis Tänakul on karmidelt kruusateedelt siiski kaks kogemust olemas. 2011. aastal jäi ta Ford Fiesta S2000ga teepervele, aasta hiljem, oma WRC-debüüthooajal, jäi näppude vahele üheksas koht.

Kas see võiks talle ka kasuks tulla? «Võite mulle ju koha- ja katsenimesid ette lugeda, kuid ma pole päriselt kindel, kas ma olen ikka seal käinud. Ma sõitsin seal ikkagi kümme aastat tagasi. Mõistagi on mul mingi ettekujutus olemas, kuid suures plaanis on tegemist ikkagi uue ralliga.»