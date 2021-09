Pöörased numbrid: PSG kulutab Neymari peale peaaegu 500 miljonit eurot

Hispaania väljaanne El Mundo avalikustas toonase ülemineku kohta uusi detaile, millest selgub, et pärast Prantsusmaale siirdumist hakkas Neymar aastas teenima 43,4 miljonit eurot.

Sellist palka naudib mees siiani, kuid väidetavalt on lepingus punkt, mis tõstaks viimasel lepinguaastal palganumbri koguni 50,6 miljoni euroni. Pariisi klubiga seob teda kontraht 2025. aasta suveni ning kui Neymar on valmis selle lõpuni ära ootama, käivad prantslased tema eest kokku lauale 489 miljonit eurot.

Siinkohal on paslik küsida, mida on PSG siiani vastu saanud? Lühike vastus oleks 87 väravat 117 mänguga, millele lisandub kõikvõimalik turunduspool. Lisaks on klubi n-ö Neymari ajastul võitnud kolm Prantsusmaa meistritiitlit ning kolmel korral kroonitud ka riigi karikavõitjaks.