Katrina Lehis elas pärast olümpiavõitu üle hirmsa hetke

Sõudja sõnad leidsid Lehise jaoks kinnitust mõned päevad hiljem. «Kui hakkasime tagasi lendama ja jõudsime Tokyos lennujaama, siis ma tundsin tühja tunnet – mis nüüd saab? Olümpiavõit on see, mida sa tahad terve oma elu. Sa saad selle kätte. Ja ma mõtlesin, kuidas või mismoodi… see oli minu jaoks nii hirmus hetk,» avalikustas Lehis, ent lisas kärmelt, et on praeguseks sellest juba üle saanud.