Avo Keel ja Läti on pettunud: ma ei tea, millal selline võimalus edasipääsuks enam tekib

«Individuaalne meisterlikkus sai täna Slovakkia vastu maksvusele. Inimesed, kes mõistavad võrkpallist miskit, on küsinud, mis meil psühholoogiliselt toimub. Me ei tule lihtsalt pingetega toime. Kõik on terved ja tugevad, kuid asi pole nii lihtne,» sõnas Keel Läti meediale.

Keel mõistab, et edasipääs on alagrupist nüüd äärmiselt keeruline, kuid võitlus peab jätkuma. «Viimases kahes mängus lähme võtame riske. Meil pole midagi kaotada. Ma ei saa küll öelda, et lähen teise koosseisuga peale, kuid märksõnaks saab, kes soovib rohkem,» lõpetas Keel, kes tunnistas, et kogu meeskond on hetkel löödud, kuna edasipääs oli nõnda lähedal.