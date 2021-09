Koroonareegleid rikkunud argentinlased võivad silmitsi seista viieaastase vangistusega

Brasiilias kehtivad reeglid, mille kohaselt tuleb välismaalastel, kes saabuvad Suurbritanniast, viibida 14 päeva eneseisolatsioonis. Seda aga need neli mängijat ei teinud ning nüüd ootavad neid karistused.

Kõik need neli mängumeest pallivad Inglismaa kõrgliigas, kuid enne Brasiiliasse saabumist pidasid nad Argentina koondisega MM-valikmängu Venezuelas. Seetõttu ei teadnud nad, et pidid esitama ka eelneva asukoha, kuid tänaseks on kogu Argentina koondis Brasiiliast lahkunud.