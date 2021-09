Wilson: M-Spordi nelja- või viieaastane põud võib lõppeda

«Mul on hea meel tõdeda, et paljud kliendid üle maailma tunnevad huvi meie uue auto ostmiseks või rentimiseks. Meie jaoks on see WRC-sarjas püsimiseks ülioluline. Loodetavasti oleme järgmisel aastal olukorras, kus oleme mõned autod maha müünud ning mõned rendile andnud,» ütles Wilson Autospordile.