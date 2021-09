Abitreener Lüütsepp: jäime lihtsalt ootama ja lootma ning nii see mäng läks

Koondise abitreener Oliver Lüütsepp sõnas, et Eesti kontrollis mängu kahes esimeses geimis nii oma tegevust kui ka vastast, ent siis pöördus mäng Horvaatia kasuks. «Vastane pidi hakkama riske võtma ja läks selgelt nii servil kui ka rünnakul agressiivsemaks. Nende rünnakuid hakkas liiga palju meie bloki vigadest minema lendama. Nad said sealt indu ja meil läks raskemaks. Lõpuks ei suutnud enam nii hästi kontrollida enda poolel toimuvat ega seda, mida vastased teevad,» ütles ta.

Raske võidu teeninud Horvaatiale jagus abitreeneril kiidusõnu. «Nad ei andnud alla. Isegi, kui olid kaks geimi kaotanud. Nad võtsid riske. Me jäime lihtsalt ootama ja lootma ning nii see mäng läks. Agressiivsus sai võidule.»

Kreek: ei osanud seda ka kõige hullemas unenäos oodata

Eesti koondise kapten Ardo Kreek ütles, et kuigi Eesti võitis kaks esimest geimi, ei arvanud mängijad, et edasipääs neil juba taskus oleks. «Aga ei osanud ka kõige hullemas unenäos oodata, et niimoodi läheb. Reaalsus on siin. Enam pole midagi teha,» lausus ta nördinult.