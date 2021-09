Mis peab juhtuma, et Eesti võrkpallikoondis veel alagrupist edasi pääseks?

Päris kadunud sinilõvide šansid veel pole, kuid tõele au andes on need pigem teoreetilised. Seega kui tahta pealkirjas esitatud küsimusele anda lühikest vastust: peaks juhtuma ime.

Pärast nelja mängu on Eestil tabelis üks võit (3:2 Slovakkia üle) ning kolm kaotust (2:3 Horvaatiale, 1:3 Lätile ja 0:3 Saksamaale). See annab meile kokku neli punkti, millega hetkel hoitakse D-alagrupis viimast kohta.

Kuigi punktid on olulised, on need võrkpallis teisejärgulised, sest esimese asjana loetakse hoopiski võite. See ongi meie jaoks see probleemne koht.