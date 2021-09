Rajalegendi kirjutamine valmistas Tänakule raskusi

Kreeka tervitas rallimehi väga huvitavate ja keeruliste oludega. Seal oli juba mitmeid päevi sadanud paduvihma ning nõnda polnud legendi kirjutamine just meelakkumine. Samuti segas mägedes madalale laskunud pilved. Tänak tõdes siiski, et nädalavahetusel vihm liiga suurt rolli ei tohiks mängida.

«Hetkel on siin väga sügisesed tingimused. Vihm ja külm, aga ilmaennustus lubab nädalavahetuseks taas 30 soojakraadi, mis peaks teed ära kuivatama. Muidugi kõik kiiruskatsed on erinevad, sest katsed on üle Kreeka laiali,» sõnas Tänak Eesti ajakirjanikele ning lisas, et seadistust tal kindlasti muuta pole vaja, kuna mudased olud ilmselt jäävad nädalavahetusel ära.

Tänak kihutas viimati Kreekas WRC-autoga üheksa aastat tagasi, kuid sellest ajast ta midagi erilist ei mäleta. Mõned lõigud tulid tuttavad ette, kuid sellega ka kõik piirdus. «Eks see on ikkagi uus ralli minu jaoks. See, et legendi kirjutamine nõnda keeruliseks läks, avaldab kindlasti mõju, kuid olud on kõigile samad,» jätkas tunamullune maailmameister.

Just rajaga tutvumise ajal liikus sotsiaalmeedias erinevaid pilte, kus masinad lihtsalt mudasse kinni jäid. Ka Tänak selgitas, et liiga lihtsalt need läbitavad polnud. «Läks reaalselt neljaveolist masinat tarvis. Väljakutsuv oli see kõik, aga muda polnud kõige hullem, vaid hoopis madalale laskunud pilved.»

Kui varasemalt räägiti, et Kreeka ralli sarnaneb Türgiga, siis enam nõnda pole. Tänak kostis, et sedasi võis rääkida 20 aastat tagasi, kuid kindlasti enam mitte. «Teed on siin ikkagi viisakad. Vesi on küll neid lõhkunud, kuid kõik on kenasti läbitavad,» jätkas Tänak.

Rääkides meeskonna taktikatest, siis Hyundai pole rääkinud sõitjatega, milliseid otsuseid võidakse teha. Esimene eesmärk on hea rütm leida ning seejärel vadatakse, mis seis on. «Auto peaks olema kiire. Viimasel kruusarallil näitasime head minekut ja sellega ei tohiks probleeme olla. Hetkel pole arutanud, et millal peaksin Neuville'i aitama hakkama.»

Kreekas on kiiruskatsete vahel väga pikad ülesõidud. Need on Tänaku sõnul mitte nii keerulised, vaid väga tüütud.

Tänak puudutas veidi ka järgmise hooaja masinat. Teatavasti tulevad kasutusele täiesti uued autod, mille kallal kõik meeskonnad töötavad, nõnda ka Hyundais. Kui Thierry Neuville kostis, et muudatused talle väga ei meeldi, siis eestlane sellele ei pühendu. Tema soovib aidata meeskonnal ehitada parima võimaliku masina.