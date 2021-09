Kas õige ilme hakkab välja kooruma? Taliban keelustab naiste sportimise

Wasiq andis intervjuu Austraalia väljaandele SBS News, kus oli oma väljaütlemistes enesekindel. «Ma ei arva, et naised võivad kriketit mängida, sest neil ei ole vaja kriketit mängida. Seal võivad nad sattuda olukorda, kus nende nägu või keha ei ole kaetud ja islam ei luba naisi nii näha,» sõnas kultuurikomisjoni asejuht, kelle sõnul laieneb see keeld ka teistele aladele.

Samas on kultuurikomisjoni asejuht kinnitanud, et mehed võivad sporditegemisega jätkata nagu varem. Ometi on Afganistani kriketimeeskonna tulevik küsimärgi all, sest Rahvusvaheline kriketiliit nõuab oma liikmetelt, et neil oleks ka naistekoondis. Wasiqi sõnul ei olda kompromissiks valmis ja naised võivad kodust lahkuda vaid siis, kui vaja, näiteks poes käimiseks.