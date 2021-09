Latvala avaldas saladuse, mis pole saladus

Jaapani ralli on korduvalt edasi lükkunud ja sel nädalal tuli kinnitus, et ka tänavu maailma parimad rallisõitjad Tõusva Päikese Maale ei suundu. Kuigi spekulatsioonides räägitakse üsna kindlalt, et selle asemel peetakse võistlus Monzas, siis seni pole seda ametlikult välja kuulutatud. Ometi võivad rallifännid juba sellega arvesatada, sest Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala hüüdis selle välja.