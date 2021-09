M-Sport selgitas, miks Suninen ootamatult tiimist lahkus

«Kõik, kes Malcolmi (Malcolm Wilson – M-Spordi omanik) tunnevad, teavad, et ta ei sulgeks sõitjale täielikult ust. Paljudel neist on tõuse ja mõõnasid ning nad on pidanud tegema sammu kõrvale, et jõuda sinna, kus praegu. Ma olen kindel, et see pole Teemu jaoks lõpp, kui siis hetkel ainult M-Spordis. Ma olen kindel, et ta näitab Soomes Rally2-autoga head kiirust ja soovime talle palju edu. Ta on endiselt väga talendikas sõitja,» jätkas Millener.