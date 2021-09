Red Bull Flick on Eestis teist korda toimuv e-spordi turniir, mis tutvustab populaarset videomängu «Counter-Strike: Global Offensive» hoopis teise nurga alt. Tegemist on kaheliikmeliste võistkondade omavahelise mõõduvõtuga hold the flag mängulaadis, kus rõhk pole nii väga strateegilisel mõtlemisel vaid individuaalsel mänguoskusel.