Jüri Vips: loodetavasti suudame vormel 2 meistritiitli võita

Vips on tänavu võitnud kaks võistlust ning mängib rolli ka tiitlivõitluses. Kuigi esikohta hoidvast austraallasest Oscar Piastrist jääb ta praegu maha 23 punktiga, siis näiteks kolmandast kohast lahutab eestlast vaid kuus silma. Samas on selge, et vormel 2 sarjas on oluline meistritiitel, mis suurendab võimalusi pääsemaks tulevikus F1 sarja.

«Ootan huviga, et saaksin kõigile näidata, kui kiire mina ja Hitech suudame olla. Loodetavasti suudame vormel 2 meistritiitli võita,» ei varjanud Vips oma õhinat F2 sarja veebilehele antud intervjuus.

«Ma olen tänavu väga palju õppinud. Kuigi ma võistlesin eelmisel aastal mõnel vormel 2 etapil, siis olin tänavu sarjas võrdlemisi uus tegija, nii et õppida oli palju. Eriti olen õppinud, kuidas F2 autoga kiiremini sõita,» avaldas Vips hooaja enne hooaja teise poole algust.

F2s on neli etappi sõidetud, neli veel ees, kuid vormelisõpru paelub küsimus, mis saab Vipsist tulevikus. Kuigi Red Bulli ja Alpha Tauri F1 meeskondade koosseisud on 2022. aastaks teada, siis eestlane avaldas, et tema tulevik on uue hooaja osas veel lahtine. Samas oli ta optimistlik, et kui suudab F2 hooaja lõpetada kahe parema seas, peaks see temale garanteerima uuel aastal sõitjakoha. Küsimus on, millises võistlussarjas.

«Loomulikult on eesmärk F1, kuid ma pole veel kuulnud, mida Red Bull minuga järgmisel aastal teha plaanib,» rääkis Red Bulli noorsõitja veebilehele f1feederseries.com antud intervjuus.

«Peame vaatama, kuidas hooaeg läheb, kuid realistikult vaadates pean F1 võimaluse säilitamiseks lõpetama F2 sarja kahe parema seas. Mul on F1 superlitsents juba olemas, nii et surve on selles osas maas, kuid mul on hooaja teises pooles veel häid tulemusi vaja,» rääkis eestlane omale seatud eesmärkidest.