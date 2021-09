VIDEO ⟩ Märtin meenutas karjääri esimest võitu: olin lähedal kokkukukkumisele

Teenisid Kreekas esimese võidu, kui palju ja mida sellest mäletad?

Esimene võit oli minu jaoks oluline, see ei tulnud sugugi kergelt. Tänaseks on lahtise kapotiga sõitmise klipp kujunenud legendaarseks, seega on seda raske unustada.

Kas lahtine kapott ehmatas?

Olin üsna šokis, aga mitte otseselt kapoti tõttu, vaid sellepärast, et olime nii palju kordi mehaaniliste probleemide tõttu võidust ilma jäänud. Mõtlesin, et ega see ometi jälle juhtu!? Sõitsime niimoodi umbes 20 kilomeetrit.

Kui palju lahtine kapott sõitmist segas?

Segas nähtavust, aga kuna istusin nii madalal, polnud see suurim probleem. Peamine mure oli selles, et õhu sisselaskeava oli blokeeritud ning autos läks üsna palavaks. [Kaardilugeja] Michael [Park] ergutas mind, et enam pole palju jäänud. Tegelikult olin lähedal kokkukukkumisele.

Kuidas üldiselt Kreeka rallit iseloomustada?

Kreeka on klassikaline ralli. See peaks olema MM-sarjas mitte ainult ajaloo, vaid ka tingimuste pärast. Täna pole sõidetud palju kilomeetreid, aga on olnud palju draamat.

Millist võitu pead karjääri viiest kõige erilisemaks?

Ma ei võitnud nii palju, seega mäletan neid kõiki. Esimene on alati eriline. Kuna see tuli nii raskelt, on see veel erilisem. Mehhiko võit pole võib-olla nii eriline, sest see tuli tänu teiste katkestamisele. Aga kõiki ülejäänud võite ma väärisin.

Kuidas hindad Soome ralli võitu?

Sõitja jaoks on Soome ralli võit eriline. Tol aastal kompisid kohalikud ralli reklaamimisega liiga palju piire, aga minu jaoks polnud vahet, sest tahtsin võita. Sinna tuli kohale nii palju eestlasi. See oli kõige lähedasem kogemus kodurallile. See on tore ja nauditav võistlus, kus tahad alati hästi esineda ja tõestada, et oled kõige julgem.

Milline on su roll Ott Tänaku kõrval?