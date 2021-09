Andrea Adamo: Tänaku esitus väärib kiitust

Tänak andis terve päeva jooksul mõista, et ei tunne end autos mugavalt. «Kui seda arvesse võtta, tegi ta imelise päeva,» lausus Adamo ning lisas seejärel, et Hyundai valmistus Kreeka ralliks natukene tingimustes, kui neid päriselt kohapeal ees ootas. «Tavaolukorras oleks raske ette kujutada, et Ogier on nii lähedal liidrile. See näitab, et olukord on siin tavapärasest teistsugune.»