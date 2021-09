Neuville raskest päevast: olin täna rohkem mehaanik kui rallisõitja

Seega sõitis Neuville neljanda kiiruskatse ilma roolivõimuta, mis tähendas kiiruskatsel pea kaheminutilist kaotust. «See oli kõige hullem katse, kus roolivõimuta sõita. Olin väga hädas. Teadsin, et edasi läheb lihtsamaks, aga tiim utsitas mind probleemi lahendama. Lõpuks saingi asja korda, kuid mitte ideaalselt,» sõnas belglane.

MM-sarja üldarvestuses kaotas ta enne Kreeka rallit Sebastien Ogier’le 38 punktiga. Neuville’iga samal pulgal oli Elfyn Evans, kelle Toyotat tabasid samuti tehnilised probleemid. «Ainsana loeb see, kuidas Ogier’l läheb. Tema tegi täna puhta päeva ja vältis probleeme. Aga need võivad temalgi tekkida. Ma ei looda küll sellele, aga probleemid on osa rallist.»