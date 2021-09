Novak Djokovici suur unistus on kõigest ühe võidu kaugusel

Nõnda astus serblane eelviimase sammu, et kinnitada oma nimi lõplikult aegade suurimate tennisemängijate seas. Nimelt on Djokovicil tänavusest aastast ette näidata juba Austraalia lahtiste, Prantsusmaa lahtiste ja Wimbledoni võidukarikad. Kui ta triumfeeriks ka US Openil, saaks temast kõigest kuues valgepallur maailmas, kes võitnud kalendriaasta jooksul kõik neli suure slämmi turniiri.

Djokovic pole tänavu teinud mingit saladust sellest, et see on tema suur unistus. Tegelikult lootis serblane hakkama saada koguni veel suurema vägiteoga ehk võita lisaks kõikidele slämmiturniiridele ka olümpiakuld, kuid Tokyos sulges poolfinaalis tema tee just Zverev. Seega oli US Openil saadud triumf serblasele omamoodi revanšiks.