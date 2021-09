FOTOLUGU ⟩ Koondise fänni ambitsioonikas plaan: 22 mängusärki ja 100 maratoni!

Jalgpallisallide kogumisega Vahemaa niivõrd tõsiselt ei tegele, kuid sellest hoolimata on tal neid aastate jooksul kogunenud 30–40. Üks uhkemaid on Eesti–Brasiilia mängu ajal vastaste fänni käest saadud Brasiilia koondise sall, samuti meenutab mööbliäris tegutsev Vahemaa muhelusega seda, kuidas ta sealse koostööpartneriga Bosnia ja Hertsegoviinas kohaliku koondise ja Eesti vahelist mängu külastas. «Kuna sealsed fännid on väga karmid, siis mulle öeldi, et ma igaks juhuks Eesti atribuutikat ei kannaks. Siis ostsid nad mulle Bosnia salli.»

«Jooksen, sest mulle öeldi, et ma ei hakka kunagi käima!»

Vahemaa teekond maratonijooksudeni on olnud tõeliselt märkimisväärne. Kuueaastaselt juhtus tal elumuutev õnnetus: katlamajast välja toodud tuhahunnikus teiste poistega ronides vajus ta ühtäkki põlvist saati hõõguva tuha sisse. Esialgu arvasid arstid, et jalgade päästmine ei ole enam võimalik ja need tuleb amputeerida. Vahemaa ema ei olnud sellega aga nõus, võitles poja eest ning poisi jalad ehitatigi lõpuks sisuliselt uuesti üles.

«Mäletan, kuidas mu emale öeldi, et ma ei hakka mitte kunagi käima. Mõtlesin – mis mõttes? Hakkan küll!» meenutab Vahemaa. «Umbes kaks aastat lapsepõlvest läks selle õnnetuse peale. 1983. aastal vaatasime emaga Helsingis toimunud kergejõustiku MMi ja ütlesin talle: ema, mina jooksen ka kunagi maratoni! Eks ma muud sporti olin eluaeg teinud, aga 2011. aastal hakkasin lõpuks selleks valmistuma ja 2013. aastal läbisingi esimese maratoni. Alguses mõtlesin, et see on ühekordne projekt, aga «kahjuks» võitsin pärast esimest maratoni õiguse osa võtta Berliini maratonist, kuhu on teadupoolest ülikeeruline pääseda. Kuna see oli järgmisel aastal, mõtlesin, et see on mulle antud võimalus – hoidsin ennast vormis ja jooksin Berliini maratoni ka ära. Seejärel mõtlesin, et kaks ei saa kolmandata jääda – nüüd on aga neid juba 80 kokku tulnud.»

80 maratoniga on Vahemaa Eesti edetabelis auväärsel 40. kohal. 100 maratoni tõstaks ta praeguse seisuga juba 30 parema sekka. Muide – tabelit juhib ei rohkem ega vähem kui 641 maratoni läbinud Rein Pärn, kes lahkus meie seast 80aastasena tänavu kevadel. Sealjuures jooksis Pärn oma viimaselgi eluaastal üks-kaks maratoni nädalas.

«Alati tasub proovida. Tuleb seada endale eesmärgid, teha tööd ja siis on kõik võimalik!» kinnitab Vahemaa.