Kümnenda katsega aega ära andnud Tänak rahustas fänne: probleeme pole

Kümnendal katsel andis saarlane Ogier'le ära koguni 11,8 sekundit ning nõnda lahutab kahte kanget lõunapoolikul kõigest 3,6 sekundit. See ongi Kreeka MM-etapi ainus tõeline duell, kuna liider Kalle Rovanperä kihutab täiesti omaette tempos ning tagapool on vahed erinevate hädade tõttu liiga suureks kärisenud.

WRC All Live'is spekuleeriti, et Tänaku ajakaotus võis tuleneda liiga agaratest pealtvaatajatest, kelle tõttu kümnes kiiruskatse pärast WRC-mehi ka peatati, kuid saarlane lausus finišis, et see kaotus polnud millestki konkreetsest tingitud. «Midagi ei juhtunud. Kõik on okei,» lausus ta. Sama rääkis ka tiimipealik Andrea Adamo «Ausalt öeldes, ei tea ma midagi. Ootan tema kõnet või siis kohtume baasis,» sõnas itaallane.