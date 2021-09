Ogier: meil oli Otiga hea võitlus, aga pühapäeval võib igasugu asju juhtuda

«Meil oli Otiga hea võitlus. Ta andis viimasel katsel kuuma ja sai uuesti väikese vahe sisse. Aga me pole kaugel maas. Homme võib igasugu asju juhtuda. Ainult 10 sekundit on vahet ja kilomeetreid jääb korralikult,» ütles Ogier WRC TV-le.

Ogier jäi pärastlõunaste katsetega rahule. «Oli hea õhtune ring. Igatahes parem kui hommikul. Kaotasin hommikul liiga palju aega. Aga peamine eesmärk on endiselt sihikul. Peame homme poodiumi ära kindlustama, et MM-tiitli suunas järgmine suur samm astuda.»

MM-etappi juhib päris pooleminutilise edumaaga Kalle Rovanperä. Toyota sõitja kurtis, et kontrollitud ja kindlat sõitu oli raske teha, kuid enda sõnul sõitis ta targalt ja vältis lollusi. «Õhtu esimesel katsel olime liiga aeglased, olud polnud nii hullud. Tegime muudatusi, et end karmide olude eest kaitsta, aga need muutused ei õnnestunud.

Kunagi pole okei aeglaselt sõita. Aga sõitsime targalt edasi, vältisime lollusi. See oli peamine. Homme on nii pikk päev, et iga sekund edu kulub väga ära. Loodetavasti oleme homme paremini valmis kui õhtul. Midagi pole veel otsustatud,» ütles Rovanperä WRC TV-le.