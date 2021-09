PUNKTITABEL ⟩ Ogier edu on meeletu, Tänak kindlalt viies

Seitsmekordsel maailmameistril on tõenäoliselt kolm etappi (Monza pole küll veel kinnitatud, kuid suure tõenäosusega seal hooaja viimane etapp peetakse – toim.) kirjas 180 punkti, mis on 44 silma enam kui lähimal jälitajal Elfyn Evansil.

Kolmandat kohta hoiab Hyundai sõitja Thierry Neuville, kellel on kirjas 130 punkti, vaid ühe silma kaugusel on Toyota noor äss Kalle Rovanperä. Ott Tänak on sõitjate arvestuses viiendal kohal. Eestlane on kogunud 106 punkti.

Tiimide arvestuses suurendas Toyota edu Hyundai ees. Jaapani autotootjal on nüüd koos 397 punkti, Hyundail on kukrus vaid 340 silma. M-Sport jääb mõlemast kõõvasti maha, neil on «vaid» 157 punkti ja Hyundai 2C Competition on endiselt 44 silma peal.