Jari-Matti Latvala: me ei osanud arvata, et võime Kreekas võita

Toyota rallimeeskonna pealiku Jari-Matti Latvala sõnul tuli Kalle Rovanperä võit talle üllatusena. «Me ei osanud arvata, et võime siin võita. Mõtlesime poodiumile, aga mitte võidule. Aga siis tuli üks lendav soomlane. Mõnus on näha, kui rahulik ta on. Ta selle aastaga teinud viieaastase arenguhüppe,» sõnas Latvala WRC All Live’is.