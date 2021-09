Jürgen Klopp: ma ei ole just õnnelik, et Ronaldo Manchester Unitedis mängib

«Kas ma olen õnnelik, et ta Unitediga liitus? Ei, seda küll öelda ei saa. Kas ta on hea mängija? Kahjuks on. Minu jaoks oli see üleminek üllatav. Mitte sellepärast, et ta Unitedisse tagasi tuli, vaid sellepärast, et ta Juventusest lahkus. Ma ei osanud arvata, et see juhtub,» lausus Klopp, kelle hoolealused alistasid eile 3:0 Leeds Unitedi.