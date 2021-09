Thierry Neuville kinnitas kardetut ja lehvitas valget lippu

Tehniliste probleemide all kannatanud Neuville leppis Kreekas kaheksanda kohaga ja teenis kaks punkti Power Stagel. Belglase arvates on Hyundaid Toyotadest olnud aeglasemad ning nüüd on tiitlivõitlus mõlemas arvestuses lõppenud. «Tundub, et üldiselt olid kõik kolm (Hyundai – toim.) autot pisut maas, isegi punktikatsel suutsid Toyotad võtta kolmikvõidu. Tundub, et mõlemad meistritiitlid on meie jaoks kadunud, nii et meil pole põhjust millegagi rahul olla,» ütles Neuville DirtFishile.