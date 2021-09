Salapärane tervisemure jättis Johanna Talihärma konkurentidest maha

Nimelt niitis mullu MK-sarjas 97 punkti kogunud naise maha salapärane haigus.

«Augusti alguses olin kümme päeva palavikuga kimpus ning taastun sellest veel praegugi. Arstid tegid igasuguseid teste ja minu müstilise palaviku kõige tõenäolisem põhjus on see, et minu kehal sai lihtsalt koormustest villand,» avaldas Talihärm 23. augustil.

Praeguseks on haigusperiood juba möödas, kuid kaotatud aega mõistagi sõrmenipsust tagasi ei tee. «Ma praegu julgeks öelda, et olen põhimõtteliselt terve, aga veel väga nõrk. Varsti saan hakata treenima, loodetavasti. Võtsin antibiootikume ja loodetavasti see aitab,» lausus Talihärm ERR-ile.

Mis täpselt viga oli? «Ega ei olegi päris kindel. Mul oli lihtsalt väga pikalt palavik,» kostis eestlanna ega osanud ka täpsustada, millal ta uuesti koondise- ja MK-karusselliga liitub.

Seda, kuidas haigus tema jaoks täpselt kulges, on Talihärm selgitanud varem juba ühismeedias. «See on uskumatu, kuidas suudame viia oma keha ja vaimu sellise piirini, kus nad peavad puhkuse saamiseks haigestuma. Oleme vastupidavusala sportlased, piiride ületamine ongi see, mida igapäevaselt teeme,» kirjutas eestlanna.

«Haiguse esimesel päeval ei soovinud ma üldse trenni teha, aga mul oli treeningplaan tehtud ja tahtsin sellega edasi minna. Ühiskond rõhutab meile pidevalt: suru rohkem, ära ole allaandja! Ilmselt ei näinud ma liiga hea välja ning mul soovitati ennast kraadida. Sain vajaliku kinnituse, et ma pole laisk, vaid lihtsalt palavikus,» lisas 28-aastane sportlane.

«Vaimne tervis peab olema esikohal ja me peame üritama praegust narratiivi muuta. Tuleb aga alustada iseendast ning nüüd on mul selleks suurepärane võimalus. Ma pole ilmselt päris seal, kus tahaksin Pekingi olümpiat silmas pidades olla, aga õpin ja kes teab, kuhu talv meid viib!»

Pekingi olümpiamängud kestavad 4.-20. veebruarini.