Ogier kummutas jutud, justkui oleks Toyota Hyundaist parem: asi on sõitjates

«See on päris naljakas, et pärast iga võitu järgneb mingisugune arutelu: kui Hyundai võidab, siis küsitakse, et kas Toyota on hädas, kui aga Toyota triumfeerib, siis öeldakse, et Toyota on tugev,» lausus prantslane.

«Leian, et peaksime vahel lõpetama vabanduste otsimise ja tunnustama rohkem sõitjaid, sest nemad on need, kes tegelikult vahe sisse teevad. Sel nädalavahetusel oli Kalle [Rovanperä] teistest peajagu üle,» jätkas Ogier usutluses DirtFishile.

«Eks ole näha, mis järgmisel rallil Soomes juhtub, aga mina usun, et nende kahe auto vaheline konkurents on ülimalt tihe. Vastab tõele, et Toyota on ilmselt natukene töökindlam ning me saame sellele loota, kuid kui te küsiksite praegu seda Elfyni käest (Elfyn Evansil oli Kreekas probleeme käigukastiga - toim.), siis ta seda hetkel ei ütleks,» sõnas prantslane.