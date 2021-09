Mängud algavad täna! ⟩ Levadia e-Lõvid kutsuti olulisele rahvusvahelisele e-spordi turniirile

Levadia-eLionsite esimeseks vastaseks on Rootsi võistkond Young Ninjas, kes hetkel hltv.org edetabeli järgi on maailmas tugevuselt 18. võistkond. Lõvide eestvedaja Lenzi jaoks on antud turniiril osalemine suurepärane võimalus saada rahvusvahelist nähtavust, mis on iga organisatsiooni põhiline eesmärk. Tegemist on kindlasti esimese sellise võimalusega Eesti e-spordi võistkonna jaoks. Levadia on hetkel maailma edetabelis 171. kohal.