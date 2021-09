Rasmus Mägi pani kõrgetasemelisele hooajale ilusa punkti

See tulemus tähendab ühtlasi, et Mägi alistas 49-sekundi piiri tänavu 13 võistlusel. Ainsana jäi see tema jaoks tabamatuks 3. septembril toimunud Brüsseli Teemantliiga etapil, kus tartlane läbis tõketega staadioniringi 49,13ga.