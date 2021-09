Rekordeid purustava 33-aastase Lewandowski statistika lööb pahviks

Eile peetud Meistrite liiga alagrupimängus lõi Lewandowski Bayerni 3:0 võidumängus Barcelonale kaks väravat. Kõikide võistlussarjade peale on poolakas jala valgeks saanud nüüd juba 18 mängu järjest, mis mõistagi tähistab Bayerni rekordit. Kui võtta arvesse ka koondisemängud, on ta sel hooajal löönud värava või andnud väravasöödu igas mängus!

Alates 2019/20 hooajast on Lewandowski kõikide võistlussarjade peale löönud 112 väravat. Näiteks PSG täht Kylian Mbappe on sama perioodiga saanud kirja 76, äsja Manchester Unitediga liitunud Cristiano Ronaldo 76, Dortmundi Borussia ründetuus Erling Haaland 73 ning suvel PSG-ga liitunud Lionel Messi 69 väravat.

Kuigi Lewandowski passist vaatab vastu 33 eluaastat, on tema bioloogiline vanus märksa noorem. Kusjuures aasta jooksul on see isegi noorenenud. «Aasta tagasi oli see 27, nüüd on 25 või 26. Minu statistika on parem kui kunagi varem. Olen nii füüsiliselt kui ka mentaalselt väga heas seisus. Suudan mängida veel vähemalt neli aastat. Seejärel vaatame, kas suudan veel latti tõsta,» ütles Lewandowski Poola väljaandele Sport.