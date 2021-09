TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Imelises väravavormis Haaland ei taha Meistrite liigas hoogu maha võtta

Kevadel toimunud finaalis Londoni Chelseale 0:1 kaotanud Manchester Cityl on ka alanud eurohooajal kõrged eesmärgid. Mulluseid finaliste on toetama tulnud Jack Grealish, kuid nende tänasel vastasel Leipzigil on samuti uus ründejõud. Nendega on liitunud André Silva, kes eelmisel hooajal lõi Saksamaa kõrgliigas 28 väravat.