Neuville: neljal rallil järjest on meid kimbutanud sama probleem

Eelmisel nädalvahetuse sõidetud Acropolise rallil kurtsid nii Ott Tänak kui ka Neuville elektroonikaprobleemide üle. «Viimasel neljal rallil oleme hädas enam-vähem sama probleemiga. Meil oli see Keenias, Eestis ja ka teistel etappidel,» sõnas Neuville reedesel võistluspäeval.

Päev hiljem jätkas Neuville samal teemal: «Täna töötas auto hästi, kuid meil on mingi suvaline probleem, mis ikka ja jälle tagasi tuleb. See ei esine küll alati samal viisil, kuid tulemus on sama. Probleem ei maksnud meie palju aega, kuid tegi päeva keerulisemaks,» ütles Neuville DirtFishile.

Ralli järel teatas belglane, et võtab probleemi meeskonna koosolekutel kindlasti jutuks. «Sõitjana pingutad meistrivõistluste nimel kõvasti ja annad endast kõik. Alati kõik ei tööta nagu tahaksid, kuid sel hooajal on tehnilised probleemid meid kõvasti seganud. Need maksid meile võidu Keenias, lisaks on probleemid tabanud mitmel korral meie autosid liidrikohal olles. Ja siis veel probleemid elektroonikaga, mis on kestnud nüüd juba neli rallit. Kogu see asi on häiriv,» sõnas Neuville ning lisas, et meeskond töötab siiski ühise eesmärgi nimel.