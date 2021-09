WADA kaalub kanepi keelatud ainete nimekirjast eemaldamist

Richardson võitis 100 m sprindis USA olümpiamängude katsevõistlused, joostes poolfinaalis naiste kõigi aegade kuuenda aja. Samal võistlusel andis ta dopinguproovi, millest leiti kanepi tarvitamise jälgi. Richardsoni sõnul tarvitas ta kanepit, et tulla toime ema surmast tekkinud leinaga.

Nii USA antidoping kui ka kergejõustikuliit tundsid sportlasele kaasa, sest uskusid, et naine ei kasutanud keelatud ainet sooritusvõime parandamiseks. Samas tõdesid mõlemad organisatsioonid, et reeglid on reeglid.