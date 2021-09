Latvala astus Neuville'i kriitikale vastu

«Ma pole praeguse olukorraga üldse rahul ja olen seda ka varem öelnud. Aga tundub, et kellelgi pole piisavalt mune, et arvata teistmoodi ja hakata FIA otsusele vastu,» põrutas Neuville Dirtfishile antud intervjuus ja jätkas. «Sellest on kahju, aga sellisel ajal me elame. Sõitjaid ei kuulata enam ja see on järgmine asi, mis mind veel rohkem muserdab.»