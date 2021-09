OTSEBLOGI JA GALERII ⟩ Flora on alustanud teravalt, Allikul oli suurepärane võimalus

Alates möödunud aasta detsembrist juhendab Genti 57-aastane belglane Hein Vanhaezebrouck, kelle käe all võitis klubi hooajal 2014/15 ka seni oma ainsa Belgia meistritiitli. Samal aastal Belgia parimaks treeneriks valitud Vanhaezebrouck päästis lõppenud hooajal, mis päästa andis. Gent lõpetas Belgia meistrivõistluste põhihooaja seitsmendal kohal, mis tagas pääsu teise play-off’i. Põhihooaja 5.–8. koha meeskondade konkurentsis õnnestus Gentil play-off võita ning see tähendas kohta Konverentsiliiga teises kvalifikatsiooniringis.

Et Gent on haavatav, viitab ka Belgia meistrivõistluste tabeliseis. Kuue vooruga seitse silma kogunud klubi hoiab 18 meeskonna konkurentsis 15. kohta. Võidujooks on siiski tihe ning Gent on lõviosa konkurentidest pidanud ka mängu vähem, kuid liider Club Brüggele kaotavad nad juba seitsme punktiga. Mängule Floraga tuleb Gent vastu kaotuse pealt, sest jäi pühapäeval koduväljakul 2:3 alla Charleroi Sportingule.