Vaata videolugu: Soome vormelilegend teeb Eesti driftijale ja parimale e-sportlasele tuule alla*

Mihkel Norman Tults on professionaalne drifti võistlusspordialaga tegelev eestlane, kes on saavutanud esikoha nii Eesti kui ka Põhja-Euroopa Meistrivõistlustel ning kelle igapäevane võistlussõiduk on Ninja Casino Toyota Supra MK4.

Eesti mainekaim simulaatorijuht Risto Kappet tõusis esimese e-sportlasena Autosport Team Estonia ridadesse selle aasta alguses. Teisisõnu on tegemist Eesti Autospordi Liidu ametliku parima koondislasega. Kuna virtuaalradadel toimub hulganisti võistlusi on Kappeti saavutusi raske ette loetleda, neid on lihtsalt nii palju, kuid nimekaim neist on võistlusstart kuulsal Le Mans 24-tunni võidusõidul.