Talendikas kardisõitja, kes teenib igapäevast teenistust virtuaalsetel ringradadel

Risto Kappet on ideaalne näide sellest, kus talent on tohutu, kuid kui väline keskkond sind ei toeta, siis püünele sa ei pääse. See lugu võiks muidugi kõlada tuhandete talendikate noorte võidusõitjate suust, kes kõik unistasid F1 või WRC karjäärist, kuid autospordi tohutu hinnataseme tõttu sinna kunagi ei pääsenud. Kui sul pole sponsorit, kes sind noore võidusõitjana toetab siis ei teki sulle ka võimalust sõita Le Mans 24-tunni võidusõidul. Või kas äkki siiski?