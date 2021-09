Euroopa meister meenutab elulooraamatus oma karmi valikut: surm või doping

Gustafsson meenutab raamatus 2017. aasta lõpus toiminud võistlusreisi, kui ta oli tagasiteel Poolast kodumaale. Lennujaamas sai nälja kustutamiseks ostetud tuunikala võileib, mis põhjustas soomlannal aga tõsise allergilise reaktsiooni.

Esialgu lootis Gustafsson, et see ajapikku möödub, kuid võrdlemisi kiirelt sai selgeks, et nii lihtsalt ta ei pääse. Nii pöördutigi lennujaama arstide poole, kes edastasid halvad uudised.

Kuna naise olukord oli muutunud vahepealse ajaga hullemaks – ta keha oli üleni punane ja silmad paistes – leidsid arstid, et Gustafssonile tuleks anda ühtesid tablette. Konks seisnes aga selles, et ravimi üks põhikomponente oli keelatud ainete nimistusse kuuluv steroid.

Soomlanna treener helistas seejärel Soome olümpiakomitee peaarstile, et uurida, kuidas nad peaksid talitama. Vastuseks kõlas, et säärane ravim on lubatud ainult eriloaga.

Kuna surm oli silme ees, otsustati droog ikkagi sisse võtta ning eriloa paberimajandusega hakati tegelema tagantjärele. Etteruttavalt tasub mainida, et see siiski saadi, kuid kerge hilinemisega. Sestap polnud Gustafssonil oma järgmiseks, Bulgaarias toimunud võistluseks seda veel olemas. Seetõttu tuligi tal seal võistlemisest (ja seeläbi dopingukontrollist) pääsemiseks valetada, et teda tabas migreenihoog, mis ei luba tal ringi astuda.

«Elina oli selle vale üle meeletult vihane. Kuid kas see on tõesti nii suur saladus, et tema kehasse süstiti allergilise reaktsiooni tõttu keelatud ainet? Ta ise oli igatahes veendunud, et ei maini seda kellelegi. Isegi mitte oma toakaaslasele. Ent, kas olnuks parem, kui Elina saanuks tuunikala tõttu surma?» kirjutatakse raamatus.