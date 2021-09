Võidusõiduhobused on Kuninganna Elizabethi rahakotti lisanud sadu tuhandeid eurosid

Kuninganna viimane triumf pärineb esmaspäevast, kui tema hobune Fresh Fancy jättis konkurendid selja taha Kempton Parkis toimunud võiduajamisel. Koos selle esikohaga on kuninganna «hoolealused» tänavu võidutsenud koguni 32 korda.

See on ühtlasi tema uus tippmark: eelmine rekord (29) pärines 2019. aastast. Lisaks on 95-aastane kuninganna kolmel puhul (1992, 2014 ja 2016) saanud võidurõõmu mekkida veel 23 puhul.