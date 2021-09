Toyota sportautolegend Supra elab fännide mälestustes ja ehitab uut tulevikku

Supraga sõidab sel aastal ka driftija, mitmekordne Eesti ja Põhja-Euroopa meister Mihkel Norman Tults, kes on aastaid võistelnud Saksa autodega. Hooajal 2021 on Tultsi sõidukiks 1997. aastast pärit masin, mis sai täieliku uuenduskuuri. Sportautol on rida-6 (2JZ- GTE) originaal turbomootor, mis talub juba originaalseades 700 hobujõudu. „Väljast näeb küll mootor väga nagu originaal, kuid seest on sisu välja vahetatud tugevamate osade vastu, et taluda paremini kõrgemaid töö temperatuure ja suuremat koormust,” kirjeldas Tults, kelle sõnul on turbomootorist loota rohkem kui 800 hobujõudu.

Tänavatel sõitmiseks mõistagi niisugust võimsust arendada pole vaja, kuid siiski on GR Supra sportauto oma kõige ehedamas vormis, mille juures pole tehtud sõidunaudingut kahandavaid järeleandmisi. GR Supra võitis Euroopa mainekamal autoauhindade võistlusel auhinna Kuldne Rool, kusjuures sama auhind omistati 1982. aastal ka Supra teise põlvkonna mudelile. Kuldse Rooli auhinda annavad välja Saksamaa populaarseim ajaleht Bild am Sonntag ja mainekas autoajakiri Auto Bild.

Võidusõiduentusiastidele avaldab kindlasti muljet kombinatsioon võimsusest, erksusest ja täpsest juhitavusest, mis on saavutatud tänu lühikesele teljevahele ja laiale rööpmele, väikesele kaalule, madalale raskuskeskmele ja väga jäigale kerele. Toyota sportautode seeria populaarsust Eestis on toetanud nii nende edu rallimaastikul kui ka tavapärasest erinev disain, millega on keskkonnasõbralike hübriidautode välimus sportlikumaks muudetud.

„Toyota on Amservi hing ja autosport on kindlasti omakorda Toyota hing ning olnud Toyota DNA-s juba algusaegadest. Sportautode tootmine on Toyota jaoks strateegiline suund, mille eesmärk on autode katsetamine ekstreemsetes oludes selleks, et viia saadud teadmised ja tehnilised uuendused üle ka tavaautode tootmisprotsessidesse ja tagada kõrgeim kvaliteet,” ütles Amserv Auto juhatuse liige ja Toyota brändijuht Margus Nõmmik.

Nii maanteele kui ka ringrajale sobiv Toyota GR Supra 3,0-liitrine kuuesilindriline ridamootor annab sujuvalt võimsust ja reageerib hetkega. Kaksikspiraaliga turbolaaduri, otsesissepritse ja muudetava klapiajastusega mootor arendab võimsust 340 DIN hj ja pöördemomenti 500 Nm, mis võimaldab kiirendada 0-st 100 km/h-ni vaid 4,3 sekundiga ja annab tippkiiruseks 250 km/h.

