Postimees näitab taas otsepilti kõikidest Maik-Kalev Kotsari mängudest Saksamaal

Postimehel on rõõm teatada, et eelmise korvpallihooaja lõpus alanud koostöö Saksamaa meistrivõistlustega jätkub ka järgmisel nädalal algaval hooajal – Postimehe vahendusel on võimalik otsepildis jälgida kõiki Eesti koondise ühe liidri Maik-Kalev Kotsari koduklubi Hamburg Towersi mänge.