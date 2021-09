AMETLIK ⟩ Karl Jakob Hein sõlmis Arsenaliga uue lepingu

Uudises on välja toodud, et klubi sõlmis 19-aastase puurivahiga pikaajalise lepingu, kuid kontrahti täpset pikkust pole välja toodud. 2018. aastal Arsenali siirdunud puuriluku senine leping klubiga saanuks ümber järgmisel suvel.

«See on olnud pikk protsess [Arsenalis]. Oma esimesel aastal oli mul pikk randmevigastus, see oli väga raske aeg, aga usun, et tulin sellega toime. Järgmine hooaeg oli juba hea: U23 meeskonnas läks hästi ja astusin samm-sammult edasi, olles seotud ka Eesti koondise ja Arsenali esindusmeeskonnaga,» jätkas Hein.