Hyundai korduvad probleemid valmistavad Adamole peavalu

«Ma ei saa ümber lükata, et tegu oli frustreeriva nädalavahetusega. Kahjuks on meil aeg-ajalt esinenud samade probleemide kordumist, mis teeb mulle tuska. Ma pean tunnistama, et kõik kolm ekipaaži tegid hämmastavat tööd,» sõnas Adamo Autosportile antud intervjuus.

Adamo tunnistas, et Kreekas oli Toyota neist tugevam ja tunnistas, et Lõuna-Korea autotootja rallitiim ootas täiesti teisi tingimusi. «Kui sa ei võida, siis tuleb analüüsida, mida saab paremaks teha. Ma arvan, et võib-olla me valmistusime ralliks sellistel tingimustel, nagu ootasime, aga reaalsus oli täiesti teine. Aeglastes ja libedates oludes on meil autoga alati raskusi ja see ralli ei olnud erand,» tunnistas itaallane.