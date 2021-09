Kalev/Cramot ootab Meistrite liiga alagrupis tummine supp

Esimese Eesti meeskonnana Meistrite liigas pallima hakkav Kalev/Cramo läheb vastamisi Oostende Filou, Strasbourgi SIGi ja Bursa Tofasega

Oostende Filou näol on tegu Belgia korvpalli täieliku valitsejaga, sest kohalik kõrgliiga on võidetud lausa kümnel järjestikusel hooajal. Kokku on neil Belgia meistritiitleid lausa 22. Meistrite liigas on mängitud viimasel viiel hooajal ja korra seal jõutud ka play-off''i.

Strasbourgi SIGi näol on tegu järjekordse kõva pähkliga, sest tegu on Prantsusmaa ühe tugevama tiimiga. Mullu saadi kohalikus kõrgliigas kolmas koht ja Meistrite liigas tuldi lausa nelja parema sekka. Varem on veel korra jõutud Meistrite liigas ka veerandfinaali. Kusjuures hooaegadel 2013/14 ja 2015/16 mängis SIG lausa Euroliigas.

Kalev/Cramo viimaseks vastaseks on tugev Türgi klubi Bursa Tofas. Kuigi nende jaoks on tegu esimese hooajaga Meistrite liigas, siis eelmised kolm aastat mängisid nad EuroCupi põhiturniiril, mis on kraadi võrra kõvem. Möödunud hooajal jõuti seal lausa veerandfinaali. Koduses kõrgliigas tuldi mullu viiendaks, kuid aasta varem oldi kolmandad ja sealt veel aasta tagasi minnes lausa teised. Aastatel 1999-2000 krooniti klubi kaks korda järjest Türgi meistriks.

Märkimist tasub ka fakt, et tänavusest hooajast on muutunud Meistrite liiga alagrupiturniiri formaat. Kui varasemalt said grupist edasi kaks paremat, siis nüüd on edasipääs kindlustatud vaid parimale tiimile ja järgmised kaks tiimi hakkavad mängima play-in'i turniiril. Seal loositakse kaheksa paari ja kolme mängu parim pääseb edasi play-off'i.