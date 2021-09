Guardiola vihastas City fänne, kuid ei kavatsegi vabandust paluda: kui vaja, astun tagasi

Guardiola rõhutas, et tema väljaütlemist valesti ei tõlgendataks. «Kas ütlesin, et olen pettunud, sest staadion ei ole täis? Tõlgendus on tõlgendus. Ma ei kavatsegi vabandust paluda. Tean, kui raske möödunud hooaeg oli. Peame laupäeval üheskoos midagi ette võtma. Vahet pole, kui palju neid tuleb – mina olen nendega. Pärast viit hooaega said nad minust valesti aru. Aga ma ei vabanda,» sõnas peatreener.

Manchester City kolmapäeval toimunud Meistrite liiga kohtumist Leipziga vaatas 55 000 pealtvaatajat mahutataval staadionil 38 062 fänni. Inglismaa meistrivõistlustel pole seis aga sugugi nii nukker, ent staadion pole täis tulnud. Kohtumist Norwichiga külastas 51 437 ja Arsenaliga 52 275 fänni.

City fännide hinnangul valmistas Guardiola kommentaar neile pettumust ning oli ebavajalik. «Ta ei räägi faktidest, meie külastatavus on üldiselt olnud suurepärane,» ütles City ametliku fännirühmituse peasekretär Kevin Parker. «Ta ei mõista, kui raske võib mõnel inimesel kolmapäeva õhtul kell 20 mängule tulla.»

Guardiola sõnul ei ole ta kunagi kritiseerinud fänne, kellel pole võimalik mängule tulla. «Olen väga tänulik toetuse üle, mis meil Leipzigi vastu oli. Olen alati öelnud, et kui meie fännid mängule tulevad, oleme tänulikud, sest teame kui raskeks need kohtumised kujunevad. Me vajame oma inimesi. Ma ei küsi kunagi, miks inimesed kohale ei tulnud. Kui nad ei saa tulla, siis nad ei saa,» ütles Guardiola.